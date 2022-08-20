Главной темой последней сводки за 19 августа американского Института изучения войны стала обеспокоенность России безопасностью тыловых территорий Херсонской области и Крыма.

Недавние украинские удары по военной и транспортной инфраструктуре в этих регионах вызвали сильный резонанс в российском информационном пространстве, несмотря на то, что эти сообщения, "вероятно, были преувеличены".

Имеющиеся данные из открытых источников указывают на то, что 18 августа украинские силы не провели успешной атаки ни на авиабазу Старый Оскол в Белгороде, ни на авиабазу Бельбек в Крыму, ни тем более на Крымский мост, пишет ISW. В частности, на кадрах с геолокацией нет ни взрывов, ни признаков кинетической активности возле авиабазы Бельбек в ночь с 18 на 19 августа - то есть, кадры, показывающие взрыв, были переработаны.

Тем не менее, российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что свидетельствует о растущем беспокойстве российских властей и гражданского населения по поводу угрозы украинских ударов по тыловым районам, которые ранее считались безопасными. Российские власти установили блокпосты для досмотра украинских автомобилей и выявления диверсантов в Севастополе.

По некоторым данным, готовится развертывание дополнительных "добровольческих" подразделений.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".