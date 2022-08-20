Глава немецкой земли Баден-Вюртемберг Винфрид Кречман на фоне роста цен на газ посоветовал немцам использовать мокрую мочалку вместо душа.

Кречман в интервью Südwest Presse рассказал о том, как он рекомендует экономить энергию. Он сказал, что у него есть гигантская солнечная электростанция на крыше его дома, он ездит на электромобиле и обогревает только одну комнату.

Также, по его словам, ради экономии не обязательно принимать душ - можно использовать мокрую мочалку.

"Вам не нужно постоянно принимать душ. Мочалка — тоже полезное изобретение", - посоветовал Кречман.

Напомним, в Германии прогнозируют, что из-за резкого роста цен на газ миллионы немцев не смогут оплачивать отопление.

Также мы писали о том, что Шольц призывал немцев быть готовыми к масштабному подорожанию из-за войны в Украине.

Кроме того мы разбирались, почему украинцев пугают "сверхсложной зимой" и что будет с отоплением.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".