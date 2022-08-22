России не хватает живой силы на Донбассе, и войска РФ не смогут достичь оперативных успехов и добиться территориальных завоеваний в ближайшие месяцы.

Об этом сообщают американский Институт изучения войны и британская разведка.

"Российские наступательные операции на востоке Украины, вероятно, исчерпали ограниченный импульс, который они набрали в конце июля, и, вероятно, достигли своей кульминации. Российские военные демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи в оперативные, что, вероятно, помешает России добиться значительного территориального продвижения в ближайшие месяцы", - сообщает Институт изучения войны.

Эксперты пишут, что российские силы вряд ли смогут сконсолидировать достаточно ресурсов для наступательной операции, которая привела бы к значительному территориальному продвижению. Российским силам также потребуется сформировать и задействовать дополнительные штурмовые группы и боевое оборудование, чтобы возобновить даже эти ограниченные территориальные продвижения, дающие небольшие тактические преимущества.

По данным разведки Британии, РФ, чтобы решить проблему нехватки людей, вероятно, все больше пытается мотивировать дополнительные силы, которые она использует для усиления своих регулярных войск на Донбассе.

Поэтому российские командиры, вероятно, прибегают к прямому материальному поощрению, а некоторые боевые части считаются неблагонадежными для наступательных операций. Проблему усугубляет то, что власти России называют войну "специальной военной операцией", а это ограничивает полномочия государства по правовому принуждению к участию в боевых действиях.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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