Разработчики приложения "Воздушная тревога" заявили, что информация об обновлении сигналов опасности в общих системах оповещения, появившаяся в интернете, фейк.

Сигнал тревоги остается прежним.

Ранее в Минцифры сообщали, что сигнал химической опасности звучит как звук церковных колоколов. По этому сигналу необходимо надеть противогаз (при его наличии) либо простейшее средство защиты в виде ватно-марлевой повязки и при имеющейся возможности укрыться в защитном сооружении.

Сигнал радиационной опасности - звон в набат. По сигналу "Радиационная опасность" необходимо надеть респиратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - противогаз, взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие.

Как писала "Страна", посольство США призвало американцев покинуть Украину из-за повышенной угрозы ракетных ударов в ближайшие дни.

Ранее мы писали, что полицейские советуют с 23 по 25 августа быть особенно бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, в Киеве общественный транспорт будет останавливаться и высаживать пассажиров на время воздушной тревоги. Такое же предписание дается в случае посещения магазинов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 181-й день. "Страна" следит за происходящим 23 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 180-го дня войны. По мостам в Херсонской области были нанесены новые удары. В ВСУ заявили, что контрнаступление на юге заключается в истощении сил противника. Британская разведка и американский Институт изучения войны сообщили, что России не хватает живой силы для активизации наступления на Донбассе, и собрать достаточно ресурсов у РФ, вероятно, не получится. ФСБ официально обвинила Украину в организации убийства Дарьи Дугиной в Подмосковье.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как мужчин будут выпускать из Украины за границу за 200 тысяч и кто на этом заработает.