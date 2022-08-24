Войска РФ в ночь с 23 на 24 августа обстреляли Новобаварский район Харькова. Прилеты были зафиксированы по нескольким адресам.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его словам, информации о пострадавших не было.

Отметим, что до этого вечером и днем 23 августа, россияне трижды обстреливали Шевченковский район в Харькове, а вчерашнее утро в города началось с удара по Киевскому району.

Напомним, ночью также россияне ударили по объектам инфраструктуры в двух районах Запорожья.

Война в Украине продолжается уже 182-й день. "Страна" подробно рассказывала о главных событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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