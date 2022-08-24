Время работает против Украины, поэтому США должны увеличить ее поддержку.

Об этом заявил в интервью CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы знаем, что время не на стороне Украины. Мы понимаем срочность, и мы продолжим стараться соответствовать", - сказал он.

По его словам, США и союзники не отказываются от поиска новых путей помощи Украине.

Между тем США выделили Украине три миллиарда долларов безвозвратной грантовой помощи - и они уже поступили в госбюджет.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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