Два человека погибли и трое получили ранения в результате стрельбы в Вашингтоне на улице Норт-Кэпитол, что начинает у самого Капитолия и идет на север американской столицы.

Об этом сообщает Washington Post.

Очевидцы сообщают, что с Норд-Кэпитол свернула черная машина, из которой вышли двое людей и начали стрелять по прохожим, после чего вернулись в машину и скрылись.

Издание пишет, что стрельба в районе Тракстон Серкл может быть связана с наркотиками.

"Похоже, это место – рынок наркотиков под открытым небом", — сказал Ашан Бенедикт, исполнительный помощник начальника полиции округа Колумбия на брифинге.

В июне "Страна" писала, что по меньшей мере три человека погибли при стрельбе на предприятии в американском штате Мэриленд.

Также мы сообщали, что в американской Оклахоме на День поминовения произошла стрельба. Погиб один человек и семь пострадали, подозреваемый задержан.