Вместо бесплатных обедов для школьников - борьба с памятниками: экс-мэр Риги Нил Ушаков прокомментировал снос памятника Освободителям города.

"Этой осенью у детей в школах в Риге больше не будет бесплатных обедов. Этой зимой Рига, Даугавпилс, Резекне, многие другие города страны могут остаться вообще без отопления. Что делает наше правительство в это время? Сносит памятник в Пардаугаве..." - заявляет экс-мэр.

При этом, по словам Нила, абсолютное большинство русскоязычных латвийцев в эти три последних дня показали на порядок больше мудрости и искренней заботы о будущем Латвии и ее безопасности, чем все правящие партии и политики вместе взятые.

"Если бы латвийские правящие политики были настолько же мудры, мы бы жили совсем по-другому", – написал Ушаков в Фейсбуке.

Напомним, на данный момент во многих странах Европы правительство сносит советские памятники и монументы.

Недавно мы рассказывали, что в Финляндии снесли советский памятник "Мир во всем мире". Его подарил СССР в 1990-м году после падения Берлинской стены.

Напомним, ранее мы писали о том, как власти Эстонии объявили о желании убрать в стране все советские памятники.

Также "Страна" рассказывала, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил снос памятника Екатерине II в Одессе и его замену.

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Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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