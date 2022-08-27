Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупреждает, что после вчерашнего шторма возможен срыв мин с якорей.

"Они дрейфуют к берегу или детонируют в воде и очень опасны. Не подвергайте этой опасности себя и родных!" - призывает Братчук.

Шторм разразился вчера вечером и продолжался до утра. Непогода сопровождалась грозой и громом, который многие одесситы принимали за звуки обстрелов.

Ранее мы писали, как в Затоке (курорт под Одессой) на мине подорвались два человека. По информации Белгород-Днестровского горсовета, это произошло на базе отдыха "Рута".

Также "Страна" сообщала, что в Коблево Николаевской области два человека подорвались на мине, купаясь в море в запрещенном месте.

Война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.