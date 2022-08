Россия предпринимает попытки значительно усилить свои войска в Украине, поскольку ее кампания по захвату востока и юга остановилась. РФ стягивает к территориям Украины новую технику и добровольцев.

Об этом говорится в статье журналиста Мэтью Люксмора для The Wall Street Journal.

Ряд добровольческих батальонов, сформированных в последние недели по всей России, готовится к развертыванию в Украине. Во внутренних источниках, по словам автора, появляются видео, где данные батальоны демонстрируют современное оружие, редко используемое в Украине.

Автор статьи в своих материалах ссылается на Institute for the Study of War, который сомневается в том, что вряд ли это изменит военный баланс в Украине.

"Лучшее оборудование не обязательно делает силы более эффективными, когда личный состав не плохо обучен или дисциплинирован", – цитирует Люксмор издание ISW.

По мнению WSJ, попытки России укрепить свои силы происходят в то время, как наступательные действия армии РФ в Украине продолжает останавливаться, а правительство пытается найти новые войска. На фоне этого, Киев продолжает наносить удары по российской военной инфраструктуре на оккупированной территории.

«Теперь [Путину, – ред.] нужно ввести новые войска просто для того, чтобы воевать... На стратегическом уровне я считаю, что он потерпел поражение в этой войне. Я не вижу, чтобы он поправился, но он все еще хочет сосредоточиться на захвате Донбасса. Это его новая цель и для этого ему нужны новые солдаты». – процитировали в WSJ слова адмирала ВМС США и бывший командующий объединенными вооруженными силами НАТО Джеймса Ставридиса.

