В Киеве компания 18-летних подростков избила до смерти 34-летнего местного жителя.

Об этом сообщает полиция города.

Правоохранители установили, что между местным жителем и компанией четырех юношей на Почтовой площади возник внезапный конфликт, в ходе которого молодые люди набросились на пострадавшего.

Они избивали мужчину даже после того, как он упал на землю и потерял сознание, а затем бежали в метро. Потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в подземке, а других в течение двух часов по их месту жительства. Все задержанные – киевляне и студенты столичных вузов.

На время досудебного расследования они будут находиться под стражей. По ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц) им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что вооруженные жители Измаильского района Одесской области напали на переселенцев из Николаева и отобрали у них автомобиль и ценности на 750 тысяч гривен.

Также "Страна" сообщала о том, что в Киеве группа хулиганов ради забавы избивает пожилых женщин.