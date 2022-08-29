В Киеве подростки насмерть избили жителя города. Фото: Нацполиция

В Киеве компания 18-летних подростков избила до смерти 34-летнего местного жителя.

Об этом сообщает полиция города.

Правоохранители установили, что между местным жителем и компанией четырех юношей на Почтовой площади возник внезапный конфликт, в ходе которого молодые люди набросились на пострадавшего.

Они избивали мужчину даже после того, как он упал на землю и потерял сознание, а затем бежали в метро. Потерпевший через несколько дней скончался в больнице.

Полицейские задержали двоих подозреваемых в подземке, а других в течение двух часов по их месту жительства. Все задержанные – киевляне и студенты столичных вузов.

На время досудебного расследования они будут находиться под стражей. По ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц) им грозит до десяти лет лишения свободы.

В Киеве задержали убийц

Ранее мы писали, что вооруженные жители Измаильского района Одесской области напали на переселенцев из Николаева и отобрали у них автомобиль и ценности на 750 тысяч гривен.

Также "Страна" сообщала о том, что в Киеве группа хулиганов ради забавы избивает пожилых женщин.

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться