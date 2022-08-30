Две немецкие фирмы могли экспортировать в Россию компоненты для нервно-паралитического яда "Новичок", считает прокуратура города Штаде. Речь идет о компаниях Riol Chemie и R.R. Rhein Reserve.

Об этом сообщает газета Deutsche Welle.

В помещениях названных компаний в поселке Лилиенталь в федеральной земле Нижняя Саксония и городе Констанце в земле Баден-Вюртемберг утром 30 августа были проведены обыски.

Власти Германии подозревают их в том, что они могли на протяжении последних трех с половиной лет без соответствующего разрешения поставлять в Россию ядовитые субстанции и товары специального назначения для лабораторий.

Следователи полагают, что среди ядовитых субстанций могли быть и химикалии, служащие основой для производства химического и биологического оружия - такого, как горчичный газ (иприт) и "Новичок". Судя по документам, оказавшимся в распоряжении журналистов, эти субстанции могли экспортировать в мизерных объемах, в частности, на предприятие "Химмед" в Москве.

На сайте этой российской компании указывается, что она является "официальным дистрибьютором крупнейших мировых производителей реактивов и оборудования для лабораторий" и "активно сотрудничает со многими российскими и зарубежными партнерами в области поставок химических реактивов, фармацевтических субстанций, оборудования, расходных материалов". Но по данным российских СМИ, "Химмед" является поставщиком материалов для спецлабораторий Минобороны РФ и ФСБ.

Напомним, летом и осенью 2020 года мировая пресса много писала о якобы отравлении "Новичком" российского оппозиционера Алексея Навального.

Между тем в МИД РФ заявили, что Россия и Советский Союз никогда не производили какие-либо химикаты под названием "Новичок".