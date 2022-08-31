Нардеп-"слуга" Александр Федиенко опубликовал видео, как депутат Владимир Вятрович пытается вырваться из зала Верховной Рады во время воздушной тревоги.

Он кричит, чтобы открыли дверь, дергает ручку и стучит. Затем ему удается открыть ее и он быстро покидает помещение.

"Замуровали демоны", - комментирует ситуацию оператор.

Как писала "Страна", в Раде снова будут увеличивать расходы на оборону: разведчикам добавят 2 миллиарда гривен. Также мы писали, что Рада снова разрешила тратить деньги на строительство дорог.

Что касается Вятровича, то он в последнее время критиковал Папу Римского за призывы о примирении украинцев с россиянами и возмущался, что украинцам предлагали оставить герб СССР на Родине-матери в Киеве.

Напомним, война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.