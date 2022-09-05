Потери РФ на 5 сентября. Генштаб обнародовал последние данные
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 5 сентября.
Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.
Ориентировочно потери противника составляют:
- личный состав - около 49 800 (+300) человек,
- танки - 2 068 (+19) единиц,
- боевые бронированные машины - 4 459 (+29),
- артиллерийские системы - 1 157 (+10),
- РСЗО - 294 (+0),
- средства ПВО - 156 (+0),
- самолеты - 236 (+0),
- вертолеты - 206 (+0),
- крылатые ракеты - 205 (+2),
- корабли/катера - 15 (+0),
- автоцистерны и автомобильная техника - 3 286 (+10),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 867 (+3),
- специальная техника - 107 (+1).
Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Донецком направлении.
По данным ВВС, Россия в войне против Украины потеряла более 900 элитных военных специалистов.
Вместе с тем, британская разведка пишет о хрупком моральном духе армии РФ в Украине и проблемах с выплатами военным.
Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.
Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.
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