Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 5 сентября.

Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

личный состав - около 49 800 (+300) человек,

танки - 2 068 (+19) единиц,

боевые бронированные машины - 4 459 (+29),

артиллерийские системы - 1 157 (+10),

РСЗО - 294 (+0),

средства ПВО - 156 (+0),

самолеты - 236 (+0),

вертолеты - 206 (+0),

крылатые ракеты - 205 (+2),

корабли/катера - 15 (+0),

автоцистерны и автомобильная техника - 3 286 (+10),

БПЛА оперативно-тактического уровня - 867 (+3),

специальная техника - 107 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Донецком направлении.

По данным ВВС, Россия в войне против Украины потеряла более 900 элитных военных специалистов.

Вместе с тем, британская разведка пишет о хрупком моральном духе армии РФ в Украине и проблемах с выплатами военным.

Тем временем война в Украине продолжается уже 194-й день. "Страна" следит за происходящим 5 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 193-го дня войны. Судя по информации из разных источников - украинская армия продвинулась в районе Высокополья на севере Херсонской области. Также нацгвардейцы записали видео из села Озерное Донецкой области, заявив о его освобождении.

Тем временем в Миноборны сообщили, что с 1 октября военнообязанным украинкам, которые станут на воинский учет, будет запрещен выезд за пределы страны. Для них будут действовать те же ограничения, что и для военнообязанных мужчин.

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