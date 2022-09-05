Генштаб ВСУ публикует данные о потерях противника. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал данные по общим боевым потерям противника с начала его нападения на Украину - в период с 24 февраля по 5 сентября.

Соответствующие данные Генштаб ВСУ публикует в Facebook.

Ориентировочно потери противника составляют:

  • личный состав - около 49 800 (+300) человек,
  • танки - 2 068 (+19) единиц,
  • боевые бронированные машины - 4 459 (+29),
  • артиллерийские системы - 1 157 (+10),
  • РСЗО - 294 (+0),
  • средства ПВО - 156 (+0),
  • самолеты - 236 (+0),
  • вертолеты - 206 (+0),
  • крылатые ракеты - 205 (+2),
  • корабли/катера - 15 (+0),
  • автоцистерны и автомобильная техника - 3 286 (+10),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 867 (+3),
  • специальная техника - 107 (+1).

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Донецком направлении.

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