Секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что война в Украине не затянется на многие годы и закончится победой ВСУ.

Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".

"Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите", - ответил Данилов на вопрос журналиста.

Он отметил, что задача Украины - не только победить, но и сделать так, чтобы у РФ "вообще не было желания… не было зубов во рту кого-то покусать, не только нас".

Ранее генсек НАТО заявил, что война в Украине входит в критическую фазу, зима для Киева и Запада будет тяжелой.

А американский Институт изучения войны сообщает, что Кремль хочет собрать новые силы, чтобы осенью и зимой попытаться захватить Украину.

Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.

В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Оперативный анализ и прогнозы — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".