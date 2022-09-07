В СНБО оценили перспективы затягивания войны в Украине на многие годы
Секретарь СНБО Алексей Данилов высказал мнение, что война в Украине не затянется на многие годы и закончится победой ВСУ.
Об этом он сказал в интервью "Левому берегу".
"Я говорю, что раз – это будет непростая война; два – победа будет за нами; три – не будет скорой победы, но это точно не годы-годы, как вы сейчас говорите", - ответил Данилов на вопрос журналиста.
Он отметил, что задача Украины - не только победить, но и сделать так, чтобы у РФ "вообще не было желания… не было зубов во рту кого-то покусать, не только нас".
Ранее генсек НАТО заявил, что война в Украине входит в критическую фазу, зима для Киева и Запада будет тяжелой.
А американский Институт изучения войны сообщает, что Кремль хочет собрать новые силы, чтобы осенью и зимой попытаться захватить Украину.
Война в Украине продолжается уже 196-й день. "Страна" следит за происходящим 7 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 195-го дня войны. В Донецкой области вчера были отбиты попытки наступления российских войск на Бахмутском и Авдеевском направлении. В Харьковской области по неофициальным данным началось наступления ВСУ на город Балаклея.
В Запорожской области были новые обстрелы Энергодара, из-за которых город несколько часов сидел без света и воды. Параллельно МАГАТЭ опубликовало доклад о ситуации на Запорожской АЭС. Инспекторы говорят о повреждении хранилища отработанного и свежего ядерного топлива. В Херсонской области помимо Высокополья ВСУ также взяли соседнее село Ольгино.
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