США находятся на "неверном пути", уверены почти две трети американцев.

Исследовательская компания YouGov выяснила для Yahoo, что 63% респондентов при ответе на вопрос, как сейчас развивается ситуация в стране, выбрали ответ "в неверном направлении".

Тех, кто думают, что дела в США "в целом в порядке", всего 25%.

Еще 12% американцев затруднились ответить на поставленный вопрос.

В августе половина опрошенных американцев (53%) считала, что США следует продолжать поддерживать Украину до полного вывода войск РФ с ее территории.

Ранее Fox News публиковало собственный опрос, согласно которому 56% американцев негативно относятся к политике главы Белого дома по отношению к Украине, а поддерживают его шаги лишь 40%.