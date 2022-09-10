Ночью россияне обстреляли Харьковскую область. Разрушен жилой дом, погибла 62-летняя женщина
Российские войска минувшей ночью обстреляли Харьковскую область. Под удар попал Новая Водолага в Харьковском районе. Там в результате обстрела разрушен частный дом, в нем возник пожар. Погибла 62-летняя женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Телеграм-канале.
За прошедшие сутки враг наносил массированные удары по Харькову и по населенным пунктам Изюмского, Чугуевского и Богодуховского районов. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошли многочисленные пожары, заявил он.
"Враг мстит за успешные действия ВСУ по освобождению Харьковщины. Поэтому вчера днем массированно обстреливали мирных людей в Харькове и освобожденной Балаклее. В Харькове ранения получили 14 гражданских, 3 из которых - дети", - заявил Синегубов.
В Изюмском районе госпитализировали пятерых человек. Также еще один человек ранен в Харьковском районе.
Харьков ночь пережил без обстрелов.
Напомним, мы публиковали фото из центра Харькова, где из "Ураганов" обстреляли дома, детсад и школу.
Также сообщалось, что ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов Харьковской области.
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