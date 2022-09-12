"Эй, парни, где мы, черт возьми?". Появилось видео воюющих за Украину американцев, которые вошли в Изюм
В ТикТоке появился ролик, на котором американцы, воюющие за Украину, позируют перед стелой на въезде в Изюм.
"Эй, парни, где мы, черт возьми?" - говорит один.
"Изюм!" - хором отвечают ему другие.
Ранее "Страна" подробно рассказывала о текущей ситуации в Изюме.
Мы также писали, что в городе идет подготовка фильтрационных мероприятий и зачистки.
Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.