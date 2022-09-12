Морги и похоронные бюро города Игл-Пасс (штат Техас) на границе с Мексикой оказались переполнены телами утонувших в реке нелегальных мигрантов. Чтобы справиться с проблемой, власти населенного пункта запросили рефрижераторы для хранения трупов.

Об этом заявил глава пожарной службы города Мануэль Мэлло в интервью телеканалу Fox News.

"Мы находим так много тел, что представители похоронной индустрии запрашивают помощь. Я никогда в своей жизни не видел так много утонувших", - признался Мэлло.

По его словам, 25 лет назад специалисты обнаруживали только 12 тел мигрантов в год, сейчас на участке реки Рио-Гранде, ближайшем к городу, вылавливают около 30 погибших.

"Этому конца и края нет. Я хотел бы, чтобы федеральные власти вмешались и помогли каким угодно образом. По крайней мере, если они смогли бы остановить наплыв мигрантов, это было бы превосходно", - сказал Мэлло.

Как писала "Страна", летом в Техасе нашли грузовик с десятками тел нелегальных мигрантов, погибших от жары и обезвоживания.

А зимой мы рассказывали, что на юге Мексики произошло страшное ДТП. Там грузовая машина, в которой ехали более 100 мигрантов из Центральной Америки, перевернулась и врезалась в мост. В результате аварии погибли по меньшей мере половина пассажиров.