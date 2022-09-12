Бойцы Нацгвардии сняли видео в здании Святогорского горсовета в Донецкой области, подтверждая, что ВСУ вошли в город. Хотя официально о его освобождении пока не сообщалось.

Примечательно, что на опубликованном видео об освобождении населенного пункта заявляет, судя по всему, известный нацгвардеец Виталий Маркив, который обвинялся в Италии в убийстве журналиста, но был оправдан.

За два месяца до войны Верховный кассационный суд Италии полностью оправдал Маркива, служившего в АТО и обвиненного итальянским судом в убийстве журналиста.

Напомним, Виталия Маркива задержали в Италии в июне 2017 года по подозрению в убийстве итальянского фотожурналиста Энди Роккелли, тело которого обнаружили недалеко от Славянска в мае 2014 года. Он был приговорен к 24 годам лишения свободы. Однако 3 ноября 2020 года апелляционный суд Милана оправдал нацгвардейца.

В ноябре 2020-го Маркив вернулся в Украину. А в марте 2021-го он сообщил, что сторона обвинения по его делу подала кассационную жалобу на оправдательное решение суда. Но в итоге он это дело выиграл.

Война в Украине продолжается уже 201-й день. "Страна" следит за происходящим 12 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 200-го дня войны. Российские войска покинули большую часть Харьковской области. Южнее начались попытки продвижения ВСУ на Лиман в Донецкой области. Сторонники "партии войны" в РФ после поражения в Харьковской области уже начали активно критиковать военное руководство России. Зеленский назвал условием переговоров выход россиян с территории Украины. Резников уточнил, что РФ должна покинуть и Крым, и весь Донбасс. Либо же должна быть одержана военная победа над РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирает последние события, связанные с войной в Украине.