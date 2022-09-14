В Кремле впервые прокомментировали проект гарантий безопасности Украины, который накануне представили в Киеве. Свой комментарий по документу дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом сообщают российские СМИ.

"Никто не скрывает, что этот документ они имеют в виду до вступления Украины в НАТО, то есть ориентир на членство в НАТО остается. Соответственно, остается главная угроза для нашей страны, и остается, даже приобретает большую актуальность одна из причин, которая и сделала необходимой проведение "специальной военной операции", - сказал Песков.

Ранее резко негативно на проект отреагировал и экс-президент Дмитрий Медведев. По его словам, гарантии "по сути являются прологом к Третьей мировой" и в случае исполнения гарантий станет вероятно прямое военное столкновение между Россией и Западом. "Это ведь почти то же, что применить к Украине ст. 5 Североатлантического пакта (Вашингтонского договора НАТО)… Поэтому – страшно", – сказал он.

А депутат Госдумы России и член переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий считает, что "все пункты проекта киевского соглашения по безопасности направлены на эскалацию, это проект вовлечения стран НАТО в конфликт".

Ранее Владимир Зеленский назвал документ о гарантиях безопасности "первым шагом и рекомендациями, которые должны лечь в основу будущего договора".

Тем временем война в Украине продолжается уже 203-й день. "Страна" следит за происходящим 14 сентября в обновляемом материале.

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