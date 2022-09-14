Турция потребовала у украинской власти объяснений в связи с информацией о том, что в Украине ведется кампания в поддержку введения санкций против турецких бизнесменов и банков, сотрудничающих с Россией.

Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу, пишет издание Aydınlık.

По информации издания, турецкая сторона "довела до сведения украинской стороны свою решительную реакцию".

Анкара указывает, что "граждане и организации Турции не должны подвергаться преследованиям в контексте санкций, и этот вопрос находится под пристальным вниманием".

Aydınlık поясняет, что в Украине началась агитация за введение санкций против турецких бизнесменов и банков из-за отказа Анкары поддержать антироссийские санкции Запада.

Так, в черный список, формируемый МИД Украины, якобы попали руководители турецких Ziraat Bankasi, İş Bank и Credit Europe Bank.

Напомним, вчера Киев предложил ввести санкции против турецких бизнесменов и банков. В частности, против государственного Ziraat Bank, руководителей İşbank и бизнесмена Хюсню Озиегина, владельца Credit Europe Bank, работающего в России.

Также мы писали, что премьер Греции обвинил Турцию в нагнетании напряженности в Эгейском море. Его комментарии прозвучали после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее в этом месяце обвинил Грецию в оккупации демилитаризованных островов в Эгейском море.