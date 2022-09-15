В четверг, 15 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев. Это третий ее визит с начала войны в Украине.

Об этом она написала в Twitter.

"В Киеве, в мой третий визит с начала войны. Столько всего изменилось. Украина теперь кандидат в ЕС. Я обсужу с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем как продолжать сближать наши экономики и людей, пока Украина приближается к вступлению", - заявила глава ЕК.

Напомним, поездку в Киев Урсула фон дер Ляйен анонсировала накануне.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что предстоящие месяцы будут непростыми не только для Украины, но для Европы и мира.

Также писали, что глава Еврокомиссии заявила, что "Путин потерпит неудачу, а Украина и Европа победят".

Война в Украине продолжается уже 204-й день. "Страна" следит за происходящим 15 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 203-го дня войны. Россияне пытались наступать на Донбассе и юге. Президент Владимир Зеленский побывал на освобожденных территориях Харьковской области. Его родной Кривой Рог попал под ракетный удар, из-за чего вышла из берегов река Ингулец. А европейцы после контрнаступления ВСУ усиливают призывы к "войне до победного конца".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, означает ли появление проекта гарантий безопасности, что дискуссия, чем закончить войну, уже идет.