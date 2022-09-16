Президент РФ Владимир Путин и заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло обсудили после саммита Шанхайской организации сотрудничества ход реализации зерновой сделки.

Об этом сообщил Дмитрий Песков, пишут российские СМИ.

"Путин подробно разъяснил то, как реализуется зерновая сделка. А именно, что только мизерная часть того, что удалось исполнить, попало действительно в бедные страны. Розмари Дикарло заявила, что исполнение зерновой сделки остается в центре повестки дня ООН", - сказал Песков.

Отметим, что ранее Путин утверждал, что только 3% прошедшего по "зерновому коридору" украинского зерна попало в беднейшие страны.

Также мы писали, что Путин обсуждал зерновую сделку во время телефонного разговора с генсеком ООН.

"Страна" сообщала, что в России намекают, что зерновая сделка, разблокировавшая украинские порты, может быть пересмотрена.

А президент Турции Реджеп Эрдоган поддержал Путина и заявил, что мировые рынки должны быть открыты для российского зерна и удобрений.

Между тем, в британской разведке обвинили Путина в дезинформации о поставках украинского зерна нуждающимся странам.