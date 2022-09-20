В оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва. Возле элеватора поднимается черный дым. Видео
Во вторник, 20 сентября, в Мелитополе Запорожской области, находящемся под контролем РФ, прозвучали два мощных взрыва. Дым поднимается в районе элеватора.
Об этом сообщает и публикует соответствующее видео мэр Мелитополя Иван Федоров.
Информацию также подтвердил представитель назначенных россиянами "властей" Запорожской области Владимир Рогов.
Напомним, в оккупированном Мелитополе в воскресенье также прогремел взрыв. По неподтвержденной информации, в центре города самодельным взрывным устройством был взорван автомобиль. Никто не пострадал.
Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.
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