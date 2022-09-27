Украинские войска в рамках контрнаступления продолжают атаковать противника в районе Лимана (Донецкая область) и Купянска (Харьковская область). В свою очередь россияне не прекращают попыток наступать на Бахмут.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны в свежей сводке.

Так, наступление ВСУ под Лиманом продолжается. Судя по ряду данных, 25 сентября украинские войска взяли Малиевку Харьковской области (25 км к северо-западу от Лимана).

Эксперты пишут, что несколько российских блогеров сообщили, что 26 сентября украинские силы захватили Шандриголово (12 км к северо-западу от Лимана), Карповку (20 км к северо-западу от Лимана) и Новое (19 км к северу от Лимана).

При этом в других российских сообщениях утверждалось, что российские войска отразили атаки на Шандриголово.

Также российские источники заявили, что украинские силы расширили плацдарм к северу от Дробышево и стремятся окружить российские силы в Лимане с северо-запада через Новое, Ставки и Колодязи, добавили в Институте изучения войны.

При этом Россия, вероятно, усилила линию Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман частями 20-й общевойсковой армии.

Также, по данным экспертов, украинские силы продолжают вести атаки к северу от Купянска через реку Оскол. Российские источники сообщили, что 25 сентября ВСУ начали наступление из Горобовки и Двуречной в направлении Таволжанки (18 км к северо-востоку от Купянска) и сумели занять там плацдарм вблизи железнодорожных путей.

Американские эксперты рассказали и о ситуации в районе Бахмута. 26 сентября российские войска продолжили наземные атаки в Донецкой области. Институт приводит сообщения о том, что "вагнеровцы" вошли в северную часть Отрадовки (10 км южнее Бахмута) с востока и перекрыли доступ украинских сил к южной части села.

Российская ЧВК продолжала атаки на север по трассе Бахмут-Майорск и заняла позиции в южной части Зайцево (8 км к юго-востоку от Бахмута). Теперь войска РФ будут скорее всего пытаться окружить украинские позиции в восточной части Зайцево с недавно захваченных позиций на электроподстанции.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 сентября, также видно, как российские войска наносят наземные удары по украинским позициям вдоль железной дороги у Белогоровки.

Напомним, Генштаб ВСУ в новой сводке сообщает, что россияне атаковали село под Затокой, а ВСУ отбили штурмы врага на Донбассе.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.