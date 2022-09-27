В сети публикуют видео проезда солдат ВСУ мимо указателя "Коровий Яр".

Это поселок в Донецкой области, недалеко от границы с Харьковской, на левом берегу Оскольского водохранилища.

Также сегодня были сообщения об освобождении ВСУ села Екатериновка в том же районе.

Напомним, ранее на станции Купянск-Узловой подняли флаг Украины.

Война в Украине продолжается уже 216-й день. "Страна" следит за происходящим 27 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 215-го дня войны. Дроны-камикадзе ночью снова атаковали Одесскую область. Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. На нем наметили планы противодействия "новым типам оружия, которые применяет враг". В РФ обсуждались ограничения на выезд мужчин на фоне огромных очередей на границе после объявления мобилизации. На Донбассе и оккупированных территориях Запорожской и Харьковской областей заявили, что "референдумы" о вхождении в состав России признаны состоявшимися.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, какие сценарии развития событий возможны после российских "референдумов" на захваченной территории Украины.