В Великобритании очередной скандал с украинскими беженками. Главный операционный директор окружного совета британского города Эпинг, как оказалось, не только помогал уехавшим украинкам, но и посылал неоднозначные намеки.

Об этом пишет таблоид The Sun.

У Ника Доу была прекрасная репутация, в том числе за оказание помощи беженцам. Вспоминают, как он лично ездил в Украину в начале этого года, доставляя гуманитарную помощь. Но теперь его обвиняют в рассылке "неуместных сообщений" украинским женщинам, переехавшим в этот район, включая приглашения остаться в его втором доме в Ливерпуле.

Среди заявлений он якобы отправлял тексты с комплиментами "красивым украинским глазкам" и неоднократно отправлял сообщения с поцелуями. Руководители совета говорят, что сначала их предупредила об этом семья, принимающая женщину-беженку, а потом аналогичные обвинения были выдвинуты другими женщинами в течение лета.

Одна украинка рассказала изданию, как это было.

"Я просто помню, как он пригласил меня и маму в Ливерпуль, у него есть дом в Ливерпуле. Он прислал фотографию сада в Ливерпуле, которую я помню. В письмах были поцелуи, объятия. Я понимаю, что он разговаривает со мной как мужчина, а не как друг. И я пишу ему извините, мы можем просто быть как друзья, и все, не как мужчина и женщина, не пишите мне, и все".

В своем заявлении Доу оправдывается так: "Я не могу комментировать, поскольку процесс еще не начался. Примерно через месяц может появиться история, но она вполне может быть другой".

Ранее в сети появилось видео задержания украинской беженки, которая пыталась вломиться в дом бывшего сожителя-британца.

Также СМИ писали, что чешские сутенеры втягивают в проституцию беженок из Украины, которые остались без денег и работы.