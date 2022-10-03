В Бахмуте за сутки один человек погиб и восемь ранены
За минувшие сутки 2 октября от обстрелов армии РФ в Бахмуте Донецкой области погиб один мирный житель. Восемь человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Кроме того, в Краматорском медицинскую помощь оказали раненному из Харьковской области.
Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.
Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.
В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.
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