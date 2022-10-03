Российское информационное пространство стремительно меняется под воздействием поражений России в Украине.

Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

Российские медиа, в том числе федеральные каналы, отклонились от традиционных кремлевских нарративов о том, что "все под контролем" и критикуют как события на фронте, так и мобилизацию, которая идет в РФ.

"Нынешний натиск критики и сообщений об оперативных военных подробностях со стороны кремлевских пропагандистов стал напоминать дискурс военных блогеров (которые давно критикуют военное руководство РФ - Ред.)", - говорится в сводке "Института".

Они обращают внимание на такие проблемы, как алкоголизм среди новомобилизованных. Некоторые, выступая в прямом эфире по телевидению, выразили обеспокоенность, что мобилизация не создаст силы, необходимые для восстановления инициативы на поле боя.

Также "кремлевские источники и блогеры" связывают поражение под Лиманом с неспособностью российских военных обеспечить надлежащее снабжение и усиление российских войск на севере Донбасса и жалуются на отсутствие прозрачности в отношении хода войны.

Некоторые гости программ даже сомневались в необходимости аннексии территорий до военной победы над Украиной.

"Путин полагается на контроль над информационным пространством в России для защиты своего режима гораздо больше, чем на массивный аппарат подавления, который использовал Советский Союз. Что делает беспорядок в информационном пространстве потенциально еще более опасным для Путина, чем он был для Советов", - делает вывод "Институт".

Война в Украине продолжается уже 222-й день. "Страна" следит за происходящим 3 октября в обновляемом материале.

Об итогах 221-го дня подробнее читайте по ссылке. ВСУ освободили Лиман в Донецкой области и теперь идут в Кременную. На юге ВСУ тоже активно наступают. В сети появилось видео украинского военного в селе Золотая Балка на севере Херсонской области.

В России тем временем Конституционный суд одобрил т.н. "договора о присоединении к России" "ДНР", "ЛНР" и оккупированных частей Херсонской и Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.