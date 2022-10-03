В свете ядерных угроз России по украинским телеграм-каналам расходится видео песни "Все могу за три рубля", которое было записано в Исакиевском соборе Санкт-Петербурга 23 февраля 2019 года.

Песню о том, что российские военные готовы "за три рубля" бомбить США, исполнил концертный хор Санкт-Петербурга.

В песне такие строки:

"На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Здравствуй, новая земля неприятеля!

И на самолетике сверху друг мой Вовочка

Не с пустыми люками в гости прилетел,

На подводной лодочке да с атомным моторчиком

Экипаж веселую песенку запел.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!

Ты гори, гори земля неприятеля!

Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,

Спят усталые игрушки, негры тихо спят,

Ты прости, Америка, хорошая Америка,

Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.

Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!

Пополам гори земля неприятеля"!

Отметим, что США серьезно относятся к возможному применению Россией ядерного оружия и рассматривают варианты ответных действий.

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