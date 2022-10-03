"Гори земля неприятеля!". В соцсетях обсуждают, как российский хор в стенах храма угрожал США бомбардировками
В свете ядерных угроз России по украинским телеграм-каналам расходится видео песни "Все могу за три рубля", которое было записано в Исакиевском соборе Санкт-Петербурга 23 февраля 2019 года.
Песню о том, что российские военные готовы "за три рубля" бомбить США, исполнил концертный хор Санкт-Петербурга.
В песне такие строки:
"На подводной лодочке с атомным моторчиком
Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн
Пересек Атлантику и зову наводчика:
"Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Здравствуй, новая земля неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка
Не с пустыми люками в гости прилетел,
На подводной лодочке да с атомным моторчиком
Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, можем все за три рубля!
Ты гори, гори земля неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу,
Спят усталые игрушки, негры тихо спят,
Ты прости, Америка, хорошая Америка,
Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, все могу за три рубля!
Пополам гори земля неприятеля"!
Отметим, что США серьезно относятся к возможному применению Россией ядерного оружия и рассматривают варианты ответных действий.
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