Турецкая нефтегазовая компания Botas попросила Россию об отсрочке некоторых платежей за российский газ до 2024 года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что таким образом Турция стремится смягчить экономический ущерб от высоких цен на энергоносители.

Агентство отмечает, что перспективы переговоров пока неясны, и ни Botas, ни "Газпром" не стали отвечать на запрос о комментарии.

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