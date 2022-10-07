В пятницу, 7 октября, украинские военные освободили село Подолы восточнее Купянска, что в Харьковской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник штаба спецподразделения "KRAKEN" Константин Немичев.

"Подолы - это Украина", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, украинские силы продолжают наступать на восток от Купянска Харьковской области. Цель, судя по всему - удержать Сватово с северо-запада.

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