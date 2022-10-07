Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил об обстреле села Щетиновка Белгородского района.

Видео и фото последствий обстрела появились в местных Telegram-каналах.

На кадрах можно заметить, что пострадали скот и сельскохозяйственная техника.

"Жители села находятся в безопасности: кто-то выехал к родственникам, кого-то вывезли в пункт временного размещения. Есть раненый мирный житель. Вся необходимая медицинская помощь ему оказана", – сказал Гладков.

"Подробную информацию о масштабе разрушений" губернатор пообещал опубликовать позже.

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