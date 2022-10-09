Российские и американские военные встретились друг с другом лицом к лицу. Произошло это в Сирии и закончилось обменом приветствиями и совместными фото на память.

Встреча случилась в населенном пункте аль-Кахтания в сирийской провинции Хасака во время патрулирования турецкой границы.

Впрочем, нельзя сказать, что встреча прошла в стопроцентно дружеской атмосфере. На одном из видео с российскими и американскими военными слышен голос россиянина, который говорит вслед уезжающим американцам: "Все равно мы вам п@зды дадим!"

Напомним, что летом Россия нанесла удары по базе США в Сирии. Российский силы произвели авиаудары по гарнизону недалеко от границы Сирии с Иорданией, где американские войска обучают местных боевиков. В одном из районов США даже поднимали истребители, чтобы вынудить российские самолеты покинуть его.

А месяц спустя после инциденты главы Ирана, России и Турции заявили, что США должны уйти из Сирии. Также все участники встречи согласились с принципом территориальной целостности Сирии и подчеркнули приверженность процессу политического урегулирования в этой стране.