По состоянию на 13.00 воздушных тревог в Украине больше нет, за исключением Луганской области, где она все время не утихает.

Метро Киева заработало в обычном режиме. Во время тревоги оно работало, как укрытие.

Напомним, что утром 10 октября практически в всех регионах Украины более пяти часов длилась воздушная тревога.

За это время РФ нанесла массированный удар по всей стране, выпустив более 75 ракет.

В центре Киева несколько попаданий. Есть погибшие и раненые.

Война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.