После массированной атаки РФ воздушную тревогу в Украине отменили почти во всех областях. Фото
По состоянию на 13.00 воздушных тревог в Украине больше нет, за исключением Луганской области, где она все время не утихает.
Метро Киева заработало в обычном режиме. Во время тревоги оно работало, как укрытие.
Напомним, что утром 10 октября практически в всех регионах Украины более пяти часов длилась воздушная тревога.
За это время РФ нанесла массированный удар по всей стране, выпустив более 75 ракет.
В центре Киева несколько попаданий. Есть погибшие и раненые.
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