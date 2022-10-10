В Днепре ранены 15 пассажиров троллейбуса, рядом с которым упал снаряд. Четверо в тяжелом состоянии. Фото
В Днепре 15 пассажиров автобуса, оказавшегося около места прилёта российской ракеты, находятся в больнице, четверо из них – в тяжелом состоянии.
Об этом сообщил замдиректора департамента здравоохранения Днепра Алексей Григорук.
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