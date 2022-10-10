В течение нескольких ближайших дней в Украине могут быть веерные отключения электричества.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.

"Сегодня и, возможно, в несколько следующих дней все же понадобится дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение", - сказал он.

По словам Кудрицкого, это будут контролируемые ограничения потребления и временные - по "несколько часов, не более".

Напомним, ранее в "Укрэнерго" призвали киевлян экономить электричество по вечерам и ввели график аварийных отключений.

Между тем война в Украине идет уже 229-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 228-го дня войны с РФ. На фронте произошло почти сорок боевых столкновений. Наиболее напряженная обстановка наблюдалась на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Идет постепенное продвижение ВСУ к городу Сватово в Луганской области, захваченному россиянами еще весной.

Вчера армия вновь нанесла ракетный удар по Запорожью. Было известно о 17 погибших. Разрушен целый подъезд многоэтажного дома.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.