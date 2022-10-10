"Укрэнерго" предупредил, что в ближайшие дни по Украине могут быть веерные отключения
В течение нескольких ближайших дней в Украине могут быть веерные отключения электричества.
Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире телемарафона.
"Сегодня и, возможно, в несколько следующих дней все же понадобится дополнительное ограничение потребления, чтобы дать возможность нашим ремонтным бригадам, которые работают 24/7, восстановить электросеть и как можно скорее обеспечить надежное электроснабжение", - сказал он.
По словам Кудрицкого, это будут контролируемые ограничения потребления и временные - по "несколько часов, не более".
Напомним, ранее в "Укрэнерго" призвали киевлян экономить электричество по вечерам и ввели график аварийных отключений.
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