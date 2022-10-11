В ООН обеспокоены тем, что УПЦ в Украине сталкивается с давлением властей. Об этом говорится в докладе организации, который был представлен 7 октября. Обзор охватывает период с 1 февраля по 31 июля.

"Местные органы власти по меньшей мере семи территориальных громад в Киевской, Сумской и Львовской областях временно приостановили деятельность УПЦ на время действия военного положения. Например, горсовет Броварского района Киевской области также запретил проведение собраний, митингов, походов и других массовых мероприятий УПЦ на время действия военного положения без предоставления четкого обоснования такого запрета", - говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, который был представлен на 51-й сессии Совета по правам человека ООН

Там заявляют, что "власти не объяснили оснований, на которых были введены такие меры".

"Такое неблагоприятное отношение к УПЦ может составлять дискриминационное мероприятие по признаку вероисповедания или принадлежности к определенной религиозной группе", - говорится в докладе.

Как писала "Страна", замглавы управления СБУ в Киевской области отстранен из-за его позиции против перехода общин УПЦ к ПЦУ.

Напомним, в мае в Броварах и Конотопе местные власти запретили деятельность УПЦ.

Также мы писали о том, что в УПЦ назвали "преступными" решения местных властей о запрете деятельности Церкви.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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