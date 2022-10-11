Украина предлагает Западу новый договор о безопасности. По информации издания Foreign Policy, украинские власти вместе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном предложили новый пакт о безопасности между Западом и Украиной, частично смоделированный по образцу отношений США с Израилем.

"Киевский договор безопасности" предполагает получение юридически обязывающих гарантий безопасности для Украины от коалиции западных стран, чтобы укрепить ее способность противостоять российской агрессии путем совместного обучения, предоставления передовых систем оборонительного вооружения и поддержки развития оборонно-промышленного комплекса страны.

Предлагаемый пакт фактически должен служить формой временной защиты Украины со стороны Запада, пока она стремится стать полноправным членом НАТО.

Расмуссен назвал договор формальным закреплением поддержки, уже оказанной Западом Украине с начала российского вторжения.

Бывший генсек НАТО работал над этим планом совместно с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком с мая, а сейчас начал официально представлять его странам НАТО, начав с Вашингтона, пишет Foreign Policy.

Ранее бывший генсек НАТО дал прогноз по войне в Украине, отметив, что "самый большой риск сейчас – это затянувшийся конфликт".

Также экс-генсек НАТО раскритиковал предложение президента Франции Эммануэля Макрона не унижать РФ и призвал вынудить Путина убраться из Украины.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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