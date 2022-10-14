Утром 14 октября Генштаб Вооруженных Сил Украины опубликовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из утренней сводки Генштаба.

1. Продолжаются удары по критической инфраструктуре Украины. За минувшие сутки пострадали Броды во Львовской области, Наливайковка в Киевской, Николаев и Никополь.

2. Противник вчера атаковал Терны под Лиманом и Опытное под Бахмутом. То есть Генштаб подтвердил данные, что там идут бои.

Также противник атаковал в районе Бахмута, Отрадовки, Веселого и на Авдеевском направлении.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

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