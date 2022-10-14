Министерство внутренних дел опубликовало видео с сотрудниками ВСУ, полиции, ГСЧС и других силовых структур. Все они разных национальностей, но говорят, что являются гражданами Украины.

Ролик называется "Я - украинец".

"Украина – многонациональное государство, но все мы граждане и имеем равные права и обязанности. Сегодня сотрудники системы МВД отстаивают право на наш образ жизни и существования. Независимо от национальности в сердцах мы украинцы. Сила наших защитников и защитниц в единстве и многообразии одновременно", - сказано в подписи к ролику.

В нем появляются поляк, крымский татарин, грузин, чеченец, румын, русская, еврей.

Война в Украине продолжается уже 233-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 14 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 232-го дня войны с РФ. Наиболее горячая точка фронта сейчас - Бахмут. Он находится под сильными обстрелами. В Херсонской области российские войска укрепляют новую линию фронта, после того, как ее оттеснили ВСУ.

По Киевской области вчера ударили дроны-камикадзе. Они атаковали объекты критической инфраструктуры. Под массированный обстрел попал Николаев.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об уроках Карибского кризиса. Как 60 лет назад не допустили ядерной войны.