Россия запускает ракеты уже не с Каспийского моря, а из-под Ростова-на-Дону, поэтому времени на подготовку к ударам стало меньше.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, ракета летит со скоростью 900 км/ч, и, если она запущена из региона Каспийского моря, то у Воздушных сил есть больше времени на реакцию, а у людей – чтобы спуститься в укрытие. Теперь расстояние меньше и времени тоже меньше.

Игнат сообщил, что сейчас главная цель россиян – это объекты критической энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что РФ разрушила треть всех электростанций в Украине за девять дней.

Война в Украине продолжается уже 237-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 18 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 236-го дня войны. РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. На Киев были нацелены дроны-камикадзе, удар пришелся на центр города, в том числе, по жилому дому на улице Жилянской, там погибли люди. Минск сделал новые заявления о вероятном конфликте с Украиной. В минобороны Беларуси заявили, что "оставляют за собой право применения превентивных мер стратегического сдерживания для недопущения нападения".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.