Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина может оказаться в ситуации, когда воды, света и тепла не будет неделями, а то и месяцами.

"Эта ситуация непростая. 30% наших ТЭЦ или энергогенерирующие объекты были поражены. Там ведутся восстановительные работы. Они ведутся непросто, это сложные вещи, не за два дня починить. Мы, конечно, браво говорим, что за два дня, но реально мы же понимаем, что это достаточно долго и не всегда просто, мягко говоря. Есть проблемы, насколько я помню, 1800 населённых пунктов, отключенных от воды, света и тепла. Благо, что в Украине сейчас в основном +20, +17 градусов тепла. И мы вполне можем оказаться перед ситуацией, когда мы неделями, а то и месяцами будем сидеть либо без воды, без света и тепла, либо — с большими ограничениями. Это проблема. Но мы посидим без воды, без света и без тепла. Мы умеем справляться и выживать", — сообщил советник ОП.

По словам Арестовича, президент Зеленский "очень везучий".

"Сколько ему не пророчили страшных зим, я думаю, что и нынешняя зима будет в основном +5, +7. У нас еще основная масса людей помнит 90-ые и знают, как выживать вообще при нулевых батареях. Ну померзнем, посидим, водичку поносим в ведрах из бюветов, и дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтоб было потеплее, попрячемся в убежище от ракет. А Путин, что будет делать, когда не сработает эта стратегия?", — заявил Арестович.

Ранее Зеленский сообщил, что за сутки три энергетических объекта страны были уничтожены ударами российских военных. Он призвал украинцев максимально ограничить использование электроэнергии 20 октября с 7:00 до 23:00.

"Страна" подробно анализировала, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.

Тем временем война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.