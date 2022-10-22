В субботу, 22 октября, в Киевской области уже второй раз работает ПВО. Воздушную тревогу в регионе уже объявляли трижды, начиная с утра.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем Телеграм-канале.

"Третья за сутки воздушная тревога. В области работает ПВО", - рассказал он.

Глава региона призвал всех находиться в укрытиях.

"Держим строй, бережем себя и родных, находимся в укрытиях. Ничего не фотографируем!" - добавил Кулеба.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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