Бахмутское направление остается самым тяжелым, но есть основания для сдержанного оптимизма.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, только за сутки на Бахмутском направлении произошло 28 боестолкновений и 225 артобстрелов.

ВСУ слаженно и мужественно дают отпор россиянам, не позволяя прорвать нашу оборону, сообщил Череватый.

В то же время, по его словам, армия РФ несет неслыханные потери, что в итоге скоро может ее истощить и привести к замедлению военных действий в этом направлении.

Тем временем глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил о том, что инфраструктура города Бахмут, в районе которого проходят ожесточенные бои, как и инфраструктура многих других населенных пунктов прифронтовой зоны, разрушена на 60%.

Напомним, "Страна" побывала в Бахмуте, где сейчас идут самые интенсивные боевые действия, и где продолжают жить несколько тысяч гражданских. Мы писали о том, как они выживают в таких жестоких условиях.