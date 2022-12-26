В украинской армии сообщили, где самое тяжелое направление на Донбассе
Бахмутское направление остается самым тяжелым, но есть основания для сдержанного оптимизма.
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
По его словам, только за сутки на Бахмутском направлении произошло 28 боестолкновений и 225 артобстрелов.
ВСУ слаженно и мужественно дают отпор россиянам, не позволяя прорвать нашу оборону, сообщил Череватый.
В то же время, по его словам, армия РФ несет неслыханные потери, что в итоге скоро может ее истощить и привести к замедлению военных действий в этом направлении.
Тем временем глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире телемарафона заявил о том, что инфраструктура города Бахмут, в районе которого проходят ожесточенные бои, как и инфраструктура многих других населенных пунктов прифронтовой зоны, разрушена на 60%.
Напомним, "Страна" побывала в Бахмуте, где сейчас идут самые интенсивные боевые действия, и где продолжают жить несколько тысяч гражданских. Мы писали о том, как они выживают в таких жестоких условиях.