Мэр Киева Виталий Кличко не знает, есть ли у него в квартире свет, потому что не был дома три дня.

Об этом градоначальник сказал в интервью Spiegel.

Также он рассказал, в каких условиях во время блэкаутов живут киевляне.

"За границей каждый должен представлять, что такое отключение света: вы встаете утром, свет не горит. Вы хотите почистить зубы, помыть руки - воды нет. Душ не работает. Канализация не работает. Вы не можете пользоваться туалетом. Не работает и отопление. Становится холодно. Хочешь позвонить кому-то, пожаловаться - тоже не можешь: нет сети. Нет интернета. Лифт не работает. Метро не работает. В магазине ваша кредитная карта не работает. Две недели назад у нас было именно так в течение двенадцати часов", – сказал мэр.

В том же интервью Кличко сообщал, что сейчас в Киеве проживают уже практически столько же людей, как и до полномасштабного вторжения РФ.

"Перед войной здесь было 3,8 миллиона человек, в марте меньше миллиона, в июле два, два с половиной миллиона, теперь 3,6 миллиона", - сказал он.

Ранее он объяснял, где киевлянам брать воду в случае прекращения работы водопровода.