Турция по итогам состоявшихся в Москве переговоров согласилась вывести своих военных с территорий, контролируемых ими на севере Сирии.

Об этом пишет сирийская газета El Watan.

По сведениям источника издания, итогом встречи министров обороны России, Сирии и Турции стало "согласие Турции на полный вывод турецких сил из оккупированных ими районов на севере арабской республики, а также подтверждение Анкарой намерения уважать суверенитет и целостность сирийских территорий".

Кроме того, как рассказал источник, участники встречи сошлись во мнениях о том, что курдские формирования, связанные с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), являются "агентами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции".

Стороны также обсудили процесс реализации достигнутой ранее договоренности об открытии стратегической трассы М4, которая связывает западные и восточные регионы Сирии.

Между тем в конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что Турция "в скором времени" начнет наземную операцию в Сирии по курдским целям вопреки международному давлению.

Незадолго до этого Турция атаковала с воздуха базы курдов на севере Ирака и Сирии.