Утром, 6 января, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее:

1. За прошедшие сутки РФ нанесла 17 авиаударов и 59 обстрелов из РСЗО. Основные усилия противник сосредотачивает на попытках контроля над Донецкой областью. Также под обстрел попали населенные пункты Запорожской и Херсонской области.



2. В Каховке Херсонской области российские оккупанты пытаются запретить оборот гривны, совершают рейды торговыми точками и угрожают изъять не только наличку, но и товар, в случае обнаружения украинских денег.

3. С 1 января, в Донецке, сотрудники так называемых военкоматов начали сбор информации о гражданах 2006 года рождения для постановки на военный учет.

4. В Старобельске Луганской области оккупанты проверяют мобильные телефоны местных жителей. Особое внимание уделяется лицам, у которых в списках есть номера абонентов украинских операторов связи.

5. Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения врага, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов. Также, в течение суток, был сбит вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.



Война в Украине продолжается уже 317-й день. "Страна" следит за новостями 6 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 316-го дня войны. Противник продолжает усилия по наступлению в Бахмуте. Севернее, в район Кременной, россияне перебрасывают дополнительный личный состав и технику. Продолжаются мощные обстрелы на запорожском направлении. Вчера Москва заявила о намерении объявить режим тишины по всей линии фронта на Рождество. В Евросоюзе назвали заявления России о перемирии "фальшивыми и лицемерными".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях, связанных с войной в Украине.