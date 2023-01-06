В пятницу, 6 января, в Украине обещают пасмурный день с осадками.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра.

Ночью небольшой дождь с переходом в мокрый снег, был в юго-восточной части и в большинстве западных областей. Днем небольшие осадки обещают на севере Украины.

На дорогах местами гололед.

Ветер северо-западный и северный, 7-12 м/с. Днем в южных и центральных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Температура в северных и западных областях от +1 до -4. В Черниговской и Сумской до -7. На остальной территории 0...+5 (днем в Закарпатье и в южной части до +8).

В Киеве сегодня небольшие осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег. Дневная температура в пределах 0...-2.

Прогноз погоды в Украине 6 января 2023 года

6 января, в связи с ожидаемыми осадками, ожидается повышение уровней воды:

- на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,2 - 1,0 м, без отрицательных последствий;

- на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м без негативных последствий;

- в нижнем течении р. Боржава на 1,5-2,5 м, с начальным выходом воды на пойму (уровень опасности - желтый).

5-8 января на участке Верхнего Днепра Неданчичи-Днепровское, в связи с ледовыми процессами (пробки льда), возможны резкие колебания уровней воды с суточной интенсивностью 0,1-0,5 м. При этом возможно нарушение транспортного сообщения, затопление отдельных жилых домов сел в Черниговском районе Черниговской области (уровень опасности - оранжевый).

6-9 января на реках Припять и Стоход в Волынской области продолжится подъем уровней воды с интенсивностью 1-5 см в сутки. При этом ожидается последующее затопление приусадебных участков и сельскохозяйственных угодий в отдельных приречных населенных пунктах Ковельского и Камень-Каширского районов Волынской области (уровень опасности - желтый).

Угроза подъема рек в Украине

Напомним, что ранее синоптики предупредили о подъеме воды в реках и опасности схода лавин в Карпатах.

Также мы писали, что синоптик рассказала, как долго в Украине продержится аномальное тепло и когда наступит морозный пик.